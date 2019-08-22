2019-08-22

فيديو.. هذا ما حدث للسفينة تايتانيك بعد قرن من غرقها

متابعات الخليج 365 - متابعة

اكتشف غواصون أمريكيون وجود أضرار فادحة أصابت السفينة “تايتانيك” في قاع المحيط الأطلسي، فقد تعرضت للتآكل وتأثير الكائنات الحية الدقيقة.

ونشر موقع “سبوتنيك” مقطع فيديو للسفينة الغارقة يظهر مدى تأثر حطام السفينة، في رحلة لأعماق البحار، شملت العلماء والمؤرخين والغواصين، وفق ما نقلته “أتلانتيك برودكشنز”.

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وقال بارك ستيفنسون، خبير في تاريخ سفينة “تايتانيك”: “كانت أكثر المناطق رعباً ودماراً هي الجانب الأيمن من غرف الضباط، حيث تقع كابينة القبطان أيضاً. وفي هذا المكان، بدأ هيكل السفينة في الانهيار”.

وأضاف، بالطبع ستستمر وتتكثف عملية التدمير وتآكل السفينة في المستقبل.

وكانت السفينة البريطانية التي كانت تعتبر أكبر سفينة في العالم قد اصطدمت بجبل جليدي بتاريخ 14/4/1912 وأدّى هذا الاصطدام إلى تحطم السفينة وغرقها خلال ساعتين و40 دقيقة، وغرق 1500 شخص جراء الحادث، وما زال العالم في صدمة مما جرى قبل أكثر من قرن.