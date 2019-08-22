معجب الزهراني: معهد العالم العربي يقدم للثقافة العربية أفضل مما تقدمه بعض الوزارات

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الباحة

أقام نادي الباحة الأدبي الثقافي أمسية ثقافية أحياها الدكتور معجب بن سعيد الزهراني مدير عام معهد العالم العربي في فرنسا وتحدث فيها عن عمله في جامعة الملك سعود ثم في جامعة اليمامة التي أسس فيها كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية ثم بعد ذلك تم اختياره ليصبح مديراً عاماً لمعهد العالم العربي وفيه يقوم أيضاً بتأسيس كرسي معهد العالم العربي للدراسات الثقافية ومن خلاله يتم تكريم العديد من المفكرين البارزين.

وأضاف الزهراني أن المعهد علامة بارزة في فرنسا وقد تم التجديد للدكتور معجب لإدارته ثلاث سنوات قادمة وأضاف أنّه في إحدى الاجتماعات مع العديد من الوزراء في إحدى الدول العربية سُئل عن ماذا قدم المعهد للثقافة.

وأجاب الزهراني ممازحاً أنه قدم أكثر مما تقدم بعض الدول وأوضح أيضاً أنه يريد تدريس بعض المواد في جامعة الباحة ولو مجاناً وينتظر الرد من أحد المسؤولين فيها الذي تم الاتفاق معه قبل سنوات.

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وكان مقدم الأمسية.. الدكتور عبدالناصر هلال الذي أبدع في التقديم مستعرضاً السيرة الذاتية للضيف وقد حظيت الأمسية بالعديد من المداخلات فقد داخل الدكتور عالي القرشي شاكراً الضيف والنادي مستغرباً أنه لم يجد الباحة في حديث الضيف.

وداخل الأستاذ سعد الكاموخ متسائلاً عن الفرق بين الثقافة العربية والفرنسية ثم شارك الأستاذ خلف القرشي بمداخلته وشكر الضيف والنادي وطلب من الضيف بعض مؤلفاته وداخل القاص محمد جبران حول مفهوم الثقافات وتكاملها.

وختم المداخلات مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين شاكراً النادي والمحاضر ومبدياً رغبته بالتعاون بين جامعة الباحة ومعهد العالم العربي وأيضاً وعد بتحقيق رغبة الدكتور معجب في تدريس بعض المواد في جامعة الباحة وفي الختام شكر رئيس أدبي الباحة الضيف بمقطوعة شعرية رائعة و شكر مقدم الأمسية والحضور وقام بتكريم الضيوف بدروع تذكارية كما قدم الخطاط فهد الزهراني لوحة من لوحاته هدية للدكتور معجب.