تنبيه متقدم لـ 3 مناطق.. أمطار وأتربة 

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لـ 3 مناطق ”مكة المكرمة – عسير – جازان” حيث حذرت من رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة وسحب رعدية.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي، إن التنبيه يشمل: ”أبو عريش – الطوال – بيش – جازان – صبيا – ضمد – فرسان – أبها – البرك – بلقرن – خميس مشيط – رجال ألمع – الليث – القنفذة – الكامل“.

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وتوقعت هيئة الأرصاد أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 23:00 من مساء اليوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). فيما تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل) قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.