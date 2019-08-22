الجاسر يزور مضيفات طيران أصيبوا في حادث سير بالرياض

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) قدم مدير عام الخطوط قدم مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر؛ واجب العزاء لأسرة المضيفة التي انتقلت إلى رحمة الله في حادث سير مروري في مدينة الرياض داعيا لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان واطمأن على صحة المضيفات اللائي يتلقين العلاج في المستشفى، متمنيا لهن الشفاء العاجل.



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