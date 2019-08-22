شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم حائل يختتم برنامج «تهيئة المعلمات الجديدات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (حائل) bandar_alanzii‎@

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة شؤون المعلمين «بنات» بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي وإدارة التدريب والابتعاث اليوم (الخميس) البرنامج التدريبي «تهيئة المعلمات الجديدات» للعام الدارسي١٤٤١/١٤٤٠هـ في الميدان التعليمي، البالغ عددهن ٩١ معلمة، حيث يهدف إلى تزويد المعلمات الجديدات بالمعارف والمهارات الأساسية لتمكينهن للعمل بمهنية عالية في الميدان التعليمي، في مقر قاعة الأنشطة والورش في الإدارات النسائية.

ورحبت المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي بالمعلمات الجديدات، مؤكدة على الدور الفاعل للمعلمة في الميدان التعليمي، ودورها في تقديم الرسالة التعليمية والتربوية السامية لبناء جيل يساهم في رفعة الوطن وتحويل رؤية ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الطالبات، متمنية لهن التوفيق والسداد. وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي نوال الحربي أهمية العملية التعليمية إذ تعد حجر الأساس في بناء أي نهضة وتقدم حضاري لأي مجتمع، ولأن المعلمة شريك في هذه العملية فدورها رئيسي ومهم للوصول إلى مجتمع معرفي وبناء جيل قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة.