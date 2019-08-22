شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يرأس وفد المملكة في افتتاح جامع «فخر المسلمين» بالشيشان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرأس وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ وفد المملكة المشارك في افتتاح جامع «فخر المسلمين» غدا (الجمعة) الذي يعد أكبر جامع في جمهورية الشيشان، برعاية الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ومشاركة وفود إسلامية من عدد من الدول.

وتأتي المشاركة انطلاقاً من دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وتشجيع أي عمل يخدم الإسلام ويسهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي.

ويضم الوفد المرافق للوزير المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف محمد بن سعيد، وعدد من مسؤولي الوزارة. يشار إلى أن جامع «فخر المسلمين» شيد في مدينة شالي بالجمهورية الشيشانية ويُعد من أكبر الجوامع بأوروبا، ويعد تحفة العمارة الإسلامية الحديثة وبني على طراز البوابات الأربع المتناظرة التي يقابل بعضها بعضا ويتكون الجامع من طابقين بالإضافة إلى القبو، ويأخذ الجامع شكلاً مربعاً ويصل طول الضلع فيه إلى (65) متراً، ويبلغ طول أسس الجامع الخراسانية (100) متر، وتبلغ المساحة الشاغرة للمسجد (9.700) متر مربع، وتبلغ القدرة الاستيعابية للجامع في الداخل (20.000) مصل، وفي الخارج (100.000) مصل، كما بني بجانب الجامع أربعة أبنية خاصة فيها أماكن الوضوء، وتحيط بالمسجد مناطق خضراء تبلغ مساحتها (15.000) متر مربع.