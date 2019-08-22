شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: 55 مدرسة تستعد لتطبيق قرار مدارس الطفولة المبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة) @ibrahimalaklobi مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار مدارس الطفولة المبكرة كثفت إدارة التعليم بمحافظة بيشة استعداداتها لتنفيذ القرار. وعقدت الإدارة اجتماعًا برئاسة مدير التعليم نايف سلطان الهاجري لمناقشة ومتابعة جهود اللجان والإدارات والأقسام والمكاتب في تنفيذ خطة عمل المدارس المستهدفة بتنفيذ القرار ومدى جاهزيتها. فيما بدأت اللجان المساندة في نقل الأثاث والتجهيزات للمدارس المعتمدة لتنفيذ مدارس الطفولة المبكرة وعددها ٥٥ مدرسة. كما قررت إدارة التعليم عقد لقاءات تعريفية لأولياء أمور الطلاب والطالبات الأسبوع القادم لتثقيفهم حول قرار وزارة التعليم في ٩ مكاتب تعليمية تابعة لإدارة تعليم بيشة، في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة عبر حسابها في تويتر، أن الطلاب في مرحلة ‫الطفولة المبكرة يدرسون في فصول (منفصلة) عن فصول الطالبات، و يحظون جميعا بمتابعة معلماتهم واهتمامهن، وللطالبات دورات مياة خاصة بهن كما للطلاب، وتمت إعادة تهيئتها في المدارس لتناسب فئتهم العمرية. فيما أكد الناطق الاعلامي بتعليم بيشة ناجي السبيعي لـ«الخليج 365» أن القاعدة العامة في مرحلة الطفولة المبكرة التطبيق بشكل كامل وليس تدريجيا من الصف الأول إلى الثالث في المدارس المستهدفة وكل مايطرأ من تغيرات في آليات التطبيق سيتم بيانه في حينه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيشة: 55 مدرسة تستعد لتطبيق قرار مدارس الطفولة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.