، انهيار طريق قنطان - تنومة بفعل الأمطار الغزيرة.. و"البلدية" تباشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي طالبوا بايجاد حل جذري لمعاناتهم

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة في انهيار طريق قنطان الذي يخدم أكثر من 30 منزلاً يسكنها أكثر من 120 نسمة، فيما باشرت البلدية التعامل مع الطريق.

وقال الأهالي إنهم قاموا بعمل تحويلة مؤقتة لمنطقة الخطر على حسابهم الخاص، ولا يزال الخطر قائماً مع الحالات المطرية، مطالبين بوضع حل جذري للمعاناة.

من جهته، وقف رئيس بلدية تنومة إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، على الطريق، ووجه بسرعة العمل على إصلاحه وإعادته إلى وضعه السابق.

وأكد الحفظي لـ"الخليج 365"، أن المعدات شرعت في العمل بما يضمن إزالة الخطر عن مرتادي الطريق منذ تلقي البلاغ.

وقال إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة كانت وراء ما حدث.