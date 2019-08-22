، بالفيديو .. سفير خادم الحرمين لدى تركيا يزور المواطن الذي تعرض لإطلاق نار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأكيدًا لصحة القضية بعد محاولات تكذيبها

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب في إطلاق نار عليه.

ونقل السفير الخريجي تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الدائم على المواطنين السعوديين أينما كانوا.

وتتابع السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

جاء ذلك بعد تعرض مواطنين أثناء وجودهما في إحدى الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وهو ما يفضح مساعي بعض المصادر التركية ممن حاولوا الترويج لأكاذيب تنفي القضية.