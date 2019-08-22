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أعلن نادي النصر مساء اليوم الخميس إصابة هداف الفريق الكروي الأول بالنادي المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتواء في مفصل القدم لكنه لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"أظهرت الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم.
وجاءت إصابة اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نادي ضمك في افتتاح منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها النصر بهدفين دون رد، علمًا بأنه أحرز الهدف الثاني.
كما أعلن النصر عن حدوث ارتفاع بسيط في درجة حرارة اللاعب سلطان الغنام بعد خضوعه للفحوص الطبية في أحد مستشفيات الرياض.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 11:30 PM
النادي لم يعلن فترة الغياب
أعلن نادي النصر مساء اليوم الخميس إصابة هداف الفريق الكروي الأول بالنادي المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتواء في مفصل القدم لكنه لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"أظهرت الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم.
وجاءت إصابة اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نادي ضمك في افتتاح منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها النصر بهدفين دون رد، علمًا بأنه أحرز الهدف الثاني.
كما أعلن النصر عن حدوث ارتفاع بسيط في درجة حرارة اللاعب سلطان الغنام بعد خضوعه للفحوص الطبية في أحد مستشفيات الرياض.
، النصر يعلن: إصابة عبدالرزاق حمدالله في مفصل القدم ،
المصدر : الخليج 365
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