Enquire| الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو الجواز من خلال مكتب العمل

يبحث الكثير من المواطنيين السعوديين عن خدمة الاستعلام عن موظف وافد التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وهي خدمة الهدف منها حصر جميع العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية وتقنين أوضاعها، فهي تساعد الكفيل السعودي على معرفة مكان الموظف الوافد.

وكما عودناكم فى موقعنا “عرب نيوز” بالإهتمام بكل ما يتعلق بالشأن السعودي، فإننا فى هذا المقال نوضح لكم رابط الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو الجواز، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن موظف وافد

استطاعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجاح كبير ومُلفت أن تقدم كل خدماتها بشكل الكتروني بسيط لكل المواطنين والمغتربين السعوديين، وها هي خطوات الاستعلام عن موظف وافد بالتفصيل كالتالى:

أولاً عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية.

تجد عندك أيقونة الخدمات الإلكترونية قم بالضغط عليها ومن ثم الضغط على خدمات إلكترونية للمنشآت.

اختر خدمة الإستعلام عن عامل وافد.

املأ كل بياناتك المطلوبة مثل رقم البطاقة والجواز.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

الآن تظهر أمامك كافة البيانات التى تبحث عنها عن الوافد الجديد.

ويُمكنك أيضاً الاستعلام عن وافد عبر هذا الرابط: اضغط هنا.

نتمنى أن نكون قد وضحنا فى هذه المقالة كل الأمور المتعلقة بكيفية الاستعلام عن موظف أو عامل وافد إلى الأراضي السعودية، ونحن على أتم الإستعداد لتلقي كل أسئلتكم واستفساراتكم، وسنرد عليها جميعاً في أقصى سرعة ممكنة