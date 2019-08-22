know| رابط الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة بدوان موافقة الكفيل من خلال وزارة العمل

تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الكثير من الخدمات الإلكترونية التى تخدم المواطن السعودي والمغتربين أيضاً، وتُعد خدمة الاستعلام عن نقل كفالة من أكثر الخدمات التى تشغل بال المغتربين المصريين والعرب.

وتُقدم الخدمة بشكل إلكتروني بسيط وسهل ولا ياخذ الكثير من الوقت، ونحن من خلال هذه المقالة نوضح لكم رابط الاستعلام عن نقل كفالة برقم الاقامة بدون موافقة الكفيل، فتابعونا.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

قد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت لكل المغتربين فى الأراضي السعودية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة بدون بذل أي جهد حيث كل ما تحتاجه هو الدخول على شبكة الإنترنت، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهودها فى جعل وتقديم كل خدماتها للمواطن بشكل إلكتروني بسيط.

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شروط نقل كفالة عامل وافد

هناك الكثير من الشروط التى يلزم توافرها حتى يتم نقل كفالتك وهي كالتالي:

عدم قدرة الكفيل السابق تجديد مقر اقامة العامل لمدة شهر.

عدم قدرة الكفيل على دفع المرتب الشهري للعامل لمدة 3 شهور.

ينبغي أن يكون الكفيل “صاحب العمل” الذي يعمل فيه العامل في النطاق الأحمر في برنامج النطاقات.

خطوات نقل الكفالة خطوة بخطوة

اتبع الخطوات التالية بالتفصيل من أجل نقل كفالتك:

قم بالولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

. ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق واضغط تسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة قائمة الخدمات .

اختر خدمة نقل كفالة عامل وافد.

ادخل رقم الإقامة والبحث عن العامل.

الآن تظهر لك نافذة بها محضر تعهد.

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