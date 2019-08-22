شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 عامًا من الغياب .. ظهور محرج لـ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ ونشر (صور فاضحة) أظهرت المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيلفي للفنانة ياسمين عبد العزيز، تظهر فيها وهي ترتدي مايوه بنفسجي اللون،ونظارة شمسية. يذكر أن ياسمين عبد العزيز، ظهرت مؤخرا مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها "معكم"، وذلك بعد انقطاع لمدة 17 سنة عن الظهور في البرامج التلفزيونية، وتحدث عن تجربة طلاقها لأول مرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 17 عامًا من الغياب .. ظهور محرج لـ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ ونشر (صور فاضحة) أظهرت المستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.