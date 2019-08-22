شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث الآن في شوارع مدينة عتق بمحافظة شبوة .. ومصادر تكشف هوية القوات المسيطرة عليها حتى اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمدينة عتق - محافظة شبوة مساء اليوم ان مليشيات النخبة الشبوانية المرتبطة بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا انتشرت في شوارع المدينة ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Advertisements وقالت المصادر إن انتشار المليشيات يأتي بعد فشل الاتفاق بين المليشيات والسلطة المحلية في المحافظة. وأكدت المصادر ان آليات إماراتية ضخمة تابعة للنخبة الشبوانية انتشرت في عدد من شوارع مدينة عتق.

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