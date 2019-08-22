شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار الوضع في محافظة شبوة واشتباكات عنيفة تتوسع وانفجارات ضخمة تهز مدينة عتق وسقوط قتلى وأسرى (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس 22 اغسطس/آب، بمغادرة اللجنة السعودية لمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، دون التوصل لاي اتفاق بين القوات الحكومية ومليشيا النخبة الشبوانية الموالية للامارات.

وقالت المصادر ان الوضع انفجر عسكريا في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، بين القوات الحكومية ومليشيا ”النخبة الشبوانية“ التابعة لنا يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الموالي للامارات.

وأضافت المصادر ان مليشيات الانتقالي والنخبة المدعومة من الامارات نقضت الاتفاق الذي ابرم مساء امس مع قيادة السلطة المحلية وقامت بالحشد والتجييش لاقتحام المدينة اثناء لقاء الوفد السعودي لمحافظ المحافظة.

وأشارت إلى ان الامارات رفضت الاتفاق ووجهت مليشياتها بتفجير الوضع عسكريا.



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وأكد ان المعارك على أشدها وان الانفجارات تهز مدينة عتق، وسط تعزيزات مكثفة تقل الطرفين.

كما أفادت المصادر بتفجير طقم عسكري تابع للنخبة وأسر مجموعة من مليشياتها.