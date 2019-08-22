شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع (فيديو) مسرب لشقيق عبدالملك الحوثي قبيل مقتله داخل أحد المنازل بالعاصمة صنعاء.. شاهد مالذي كان يفعله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مليشيا الحوثي، فيديو جديد يظهر إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم مليشيا الحوثيين عبدالملك الحوثي، الذي قتل قبل أيام في ظروف غامضة بأحد أحياء العاصمة صنعاء،

ويظهر الحوثي في التسجيل وإلى جانبه عدد من الجرحى، وهو يقدم لهم محاضرة قصيرة عن الصبر والإخلاص لله سبحانه وتعالى، قائلاً إن "من أكبر النعم هو أن تكون أعمالنا مقبولنا عند الله سبحانه, وأن يحتسب المجاهد الجريح أجره عند الله, فالجرح في سبيل الله عزة وكرامة."

وأعلنت مليشيا الحوثي ، الجمعة قبل الماضية، مقتل إبراهيم الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.