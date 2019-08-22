شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي الجنوبي يتسلم محافظة جديدة بدون قتال .. وطرد قوات الشرعية بمساندة السلطات المحلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر محلية ان وساطة قبلية قادها عددا من مشائخ ووجها محافظة شبوة لتقريب وجهات النظر بين السلطة المحلية وقوات الانتقالي المدعومة من الامارات.

وحسب المصادر ان وساطة تضمنت إنسحاب قوات اللواء ٢١ ميكا والقوات الخاصة من العاصمة عتق باتجاه محافظة مأرب وإزالة اي استحداثات عسكرية وأمنية تمت خلال الفترة الماضية.

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وتضمن الاتفاق ان تتولي قوات النخبة الشبوانيةالملف الأمني في العاصمة عتق مع قوات الأمن.

وشدد الاتفاق على إبعاد أي عناصر شمالية من كافة التشكيلات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة عتق.

ووصلت، اليوم الخميس، لجنة سعودية إلى مدينة “عتق” لنزع فتيل الأزمة في “شبوة” (جنوب شرق اليمن) على خلفية التحركات التي تجريها قوات موالية للانتقالي الجنوبي بهدف استكمال السيطرة على المحافظة.