عــاجل: انفجار عنيف وضخم يهز العاصمة صنعاء الان(المواقع المستهدفة)

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل الأحياء الشمالية بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية لـ"ناس تايمز" ان انفجارًا عنيفًا هز ارجاء الأحياء الشمالية في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثي.
وتوقعت المصادر ان يكون الانفجار ناتج عن غارة جوية عنيفة استهدفت المواقع العسكرية في الفرقة الاولى مدرع .
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