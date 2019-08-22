شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم سعودي شرس على الامارات واتهام أبوظبي لأول مرة بـ«خيانة التحالف» في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتجت الاحداث الاخيرة في عدن (جنوبي اليمن) وما شهدته من انقلاب مسلح نفذته مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي ، انتجت ازمة غير معلنة بين السعودية والامارات .

ومع ان المواقف الرسمية بين البلدين اتسمت بالهدوء والاشادات المتبادلة الا ان تراشقات وحربا كلامية شهدتها مواقع التواصل، بحسب رصد مأرب برس ، بين كتاب وسياسين ومحللين سعوديين واخرين من دولة الامارات ، بسبب انقلاب عدن.

ويدعم ناشطون سعوديون موقف المملكة المساند للشرعية والرافض لتقسيم اليمن ، فيما يروج ناشطون وكتاب اماراتيون لفكرة الانفصال ودعم المليشيات المتمردة .

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جديد هذه الحرب والتراشقات الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية ـ السعودية "سابراك" الذي شن هجوماً شديد اللهجة ضد "من كان وراء" ما حدث في عدن في اشارة للامارات، متوعداً إياهم بـ"خسارة فادحة جداً" نتيجة ما فعلوه.

حيث قال سلمان الأنصاري في تغريدة له في تويتر، "إن خلط الأوراق الذي حدث في عدن وجنوب اليمن بلا تنسيق مع قيادة التحالف ما هو والله إلا خيانة صريحة مكتملة الأركان؛ وطعن حقيقي في الظهر؛ وسيخسر خسارة (فادحة جداً) كل من كان وراءه على المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف رئيس "سابراك" التي توصف بـ"اللوبي السعودي" بواشنطن: "السعودية قد تسامح بحكمتها وعلو شأنها متى رأت ذلك؛ ولكنها (لا تنسى).