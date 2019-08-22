شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘عبدالباري عطوان’’ يكشف كلمة السر التي ستنهي التمرد في عدن .. ويوجه رسالة هامة للرئيس اليمني ويحذره من ‘‘النبتة الشيطانية’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم المفكر والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الباري عطوان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .. موجهًا اليه اصابع الاتهام بأنه ترك نبتة المجلس الانتقالي الشيطانية تزهر حتى اثمرت وطردت حكومته من عدن. وقال عطوان : كان على الرئيس هادي التحرك بسرعة وقوة لوقف المهزلة في الجنوب فور اعلان الزبيدي انشاء المجلس الانتقالي الجنوبي. Advertisements وأضاف لكن للاسف تركه يتحرك وبجواز ديبلوماسي يمني في كل البلدان العربية والاجنبية ليتحدث باسم الجنوب وظلم الجنوب بل وكان يهاجم الرئيس هادي والشرعية خلال جولاته ويشوه صورتها لدى الراي العام العالمي والعربي.

وتابع يافخامة الرئيس كيف ستحرر الشمال من انياب الحوثي فيما انت عاجز عن توقيف شخص واحد وسجب جواز سفره؟.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد تمكنت من طرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن بعد سيطرتها على المعسكرات واقتحام قصر المعاشيق وفرضت امر واقع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‘‘عبدالباري عطوان’’ يكشف كلمة السر التي ستنهي التمرد في عدن .. ويوجه رسالة هامة للرئيس اليمني ويحذره من ‘‘النبتة الشيطانية’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.