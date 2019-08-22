شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، مساء اليوم، إطلاق صاروخ باليستي على غرفة العمليات المشتركة فى صامطة بجيزان.

ونقلت وسائل اعلام حوثية، في خبر مقتضب، تابعه "ناس تايمز" عن المتحدث العسكري للحوثيين في صنعاء، العميد يحيى سريع "ان القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ متوسط المدى, غرفة العمليات المشتركة فى صامطة, أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا عددا من القتلى والجرحى في صفوف العدو بينهم قيادات" بحسب تعبيره.

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وأضاف ناطق الحوثيين أن هذه الضربة جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة .. لافتا إلى ان غرفة العمليات المستهدفة كانت تدار منها العمليات العسكرية باتجاه الحدود.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي حول اعلان الحوثيين حتى اللحظة.