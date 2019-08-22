شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بحزب الاصلاح من ”الشرعية” وإزاحته نهائياً من المشهد السياسي في اليمن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية إن المفاوضات القادمة سوف تفرض على الرئاسة تحجيم بعض القوى التي حصلت على مساحة أكبر في إطار الشرعية، وترك مساحة للقوى الموجودة على الأرض مثل المجلس الانتقالي الانفصالي وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الموجودين في الحديدة والساحل الغربي.واضاف، ولو كان هذا الفكر المناطقي العفن موجود لانفصلت هذه السبع إمارات إلى سبع دول وانفصلت أيضاً كل دولة شمالها يختلف عن جنوبها.. للسياسة أهلها وللفتنة أهلها.

وفاجأ الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي متابعيه بتدوينة صادمة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر، الذي رفض نشر اسمه اليوم الأربعاء قولة "أعتقد أن تلك التغييرات ستعزز من موقف الحكومة والشرعية وسوف تعطي زخما جديدا للمشهد السياسي في اليمن".

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وحول المطالبات باستبعاد حزب التجمع اليمني للاصلاح من المشهد السياسي، استبعد المصدر أن يحدث ذلك في تلك المرحلة نظرا لأن الإصلاح لدية قوة على الأرض ويمثل جزءا أساسيا من مكونات الشرعية.

ولاقت تغريد المستشار الاماراتي ردود عنيفة من قب لناشطين يمنين على تويتر.

وفي هذا الصدد قال مستشار وارة الاعلام الاستاذ مختر الرحبي: “وكيف اندمجت مشيخات ساحل عمان وأصبحت دولة وكل مشيخة مختلفة عن الأخرى لا يجمعكم شي اما اليمن عبر التاريخ فهو واحد موحد وسيبقى رغما عن أحلامكم ومشاريعكم التدميرية”.

من جانبه حذر البرلماني اليمني شوقي القاضي من أن الدور سيأتي يوما على الامارات المتحدة لتتفكك هي الاخرى الى دويلات.

وقال القاضي :”والدور جاي عليكم معالي الوزير، فدبي ستعود إمارة دبي، وأبوظبي ستعود إمارة أبوظبي، والشارقة ستعود إمارة الشارقة، وعجمان ستعود إمارة عجمان، والفجيرة ستعود إمارة الفجيرة، وأم القوين ستعود إمارة أم القوين، هذا إذا لم تبتلعكم إيران بعد الجزر الثلاث التي تخليتم عنها وتتعنترون في جُزرنا”.