شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها الوقوف مع تقسيم اليمن .. رسالة سعودية يمنية مشتركة للإمارات .. هذا الفكر العفن سيقسم بلدكم إلى سبع دويلات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الاعلامي السعودي منصور الخميس على اعلان مستشار بن زايد السابق عبدالخالق عبدالله ،بأن اليمن من الصعب يندمج.

وقال الخميس في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : اندمجت سبع إمارات في اتحاد واحد اسمه الإمارات تعمل جميعها في تحالف لدعم الشرعية في اليمن على عكس ماتتفوه به من مناطقية.واضاف، ولو كان هذا الفكر المناطقي العفن موجود لانفصلت هذه السبع إمارات إلى سبع دول وانفصلت أيضاً كل دولة شمالها يختلف عن جنوبها.. للسياسة أهلها وللفتنة أهلها.

وفاجأ الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي متابعيه بتدوينة صادمة.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر عن الوضع في اليمن :” الشمال شمال والجنوب جنوب ومن الصعب أن يندمجان بعد اليوم”.

وكان عبد الله قد هاجم الحكومة اليمنية أمس في تدوينة له أيضا قائلا : ” من المؤسف أن الحكومة اليمنية تهاجم الإمارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع أقوى حليف في التحالف من أجل استعادة الشرعية والذي قام بواجبه على أكمل وجه وقدم تضحيات بدم جنوده الشهداء”.

وأضاف أن الإمارات لا تود جزاء ولا شكورا لكن حتما لا تتوقع إطلاق اتهامات باطلة ضدها.

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وكان ضاحي خلفان نائب شرطة دبي قد سبقه أيضا في تدوينة له عبر حسابه في تويتر:”المنطق يقول ان أي رئيس جنوبي لن يكون مقبولا في الشمال وأن أي رئيس شمالي لن يقبله الجنوب هذا الواقع” ..

مضيفًا: “السلطة الشرعية أخذت شرعيتها والوقت أنهى هذه الشرعية في الواقع .. اليوم ينبغي الاحتكام الى الواقع على الأرض.. هذا من وجهة نظري ونظر الكثيرين”.

وأضاف: “الواقع أن الجنوب جنوب وأن الشمال شمال .. لو الشمال خير شعبه من يختار لرئاسته لاسقط الشمال الحوثي في الانتخابات…في حكم الشمال .. ولو خير الجنوب لرئاسته انتخابيا لسقط هادي حاكما للجنوب .. الجنوب والشمال كلهم كرهوا الحوثي وهادي”.

ولاقت تغريد المستشار الاماراتي ردود عنيفة من قب لناشطين يمنين على تويتر.

وفي هذا الصدد قال مستشار وارة الاعلام الاستاذ مختر الرحبي: “وكيف اندمجت مشيخات ساحل عمان وأصبحت دولة وكل مشيخة مختلفة عن الأخرى لا يجمعكم شي اما اليمن عبر التاريخ فهو واحد موحد وسيبقى رغما عن أحلامكم ومشاريعكم التدميرية”.

من جانبه حذر البرلماني اليمني شوقي القاضي من أن الدور سيأتي يوما على الامارات المتحدة لتتفكك هي الاخرى الى دويلات.

وقال القاضي :”والدور جاي عليكم معالي الوزير، فدبي ستعود إمارة دبي، وأبوظبي ستعود إمارة أبوظبي، والشارقة ستعود إمارة الشارقة، وعجمان ستعود إمارة عجمان، والفجيرة ستعود إمارة الفجيرة، وأم القوين ستعود إمارة أم القوين، هذا إذا لم تبتلعكم إيران بعد الجزر الثلاث التي تخليتم عنها وتتعنترون في جُزرنا”.