تفاصيل وفاة دكتور بسام حواري أخصائي جراحة التجميل بالسعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أنباء عن وفاة دكتور بسام حواري أخصائي جراحة التجميل في دبي، فيما لن ترد حتى اللحظة أي تأكيدات أو نفي من جهات رسمية.

والدكتور بسام الحواري يمتلك خبرات طويلة في مجال جراحات التجميل أسهمت في علاج عدد كبير جداً من المراجعين وبنجاح تام ولله الحمد، وقد سبق للدكتور الحواري أن عمل في عددٍ من كبريات المستشفيات والمراكز المتخصصة في جراحة التجميل تمكن خلالها من إجراء آلاف العمليات التجميلية المتنوعة بمعدلات نجاح عالية.

ويقوم الدكتور بسام الحواري بإجراء كافة العمليات التجميلية بمهارة وخبرة عالية مثل جراحة تجميل الأنف وتكبير وتصغير ورفع الصدر ونحت الجسم وشفط الدهون وشد البطن والأرداف، وكذلك شد وتعبئة الوجه وجراحات تجميل الجفون وتكبير الخدود والشفة.

بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الدكتور الحواري يقوم بعمليات ترميم الوجه والتشوهات الخلقية كالشفة الأرنبية وترميم الأنف والأذن، وغيرها من العمليات المعقدة في مناطق مختلفة من جسسم الانسان.