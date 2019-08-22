تورطوا في نقل متسللين.. معاقبة مواطنَين ووافد بالسجن والتشهير وغرامات بقيمة 150 ألف ريال

عاقبت المديرية العامة للجوازات مواطنَين اثنين ووافداً في منطقة القصيم بالسجن والغرامة والتشهير مع الترحيل للوافد، بعد تورطهم نقل عدد من المتسللين.

وفرضت اللجان الإدارية للجوازات في منطقة القصيم غرامة 50 ألف ريال على كل مخالف منهم، وتراوحت الأحكام بالسجن ما بين شهر وخمسة عشر شهراً. وشددت مديرية الجوازات على أن كل من يتورط من المواطنين أو المقيمين في نقل المتسللين أو إيوائهم أو تشغيلهم سيتعرض للعقوبات النظامية المترتبة على ذلك.