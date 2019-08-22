الحماية الاجتماعية بتبوك تتدخل لحماية فتاة من الإيذاء.. هذه قصتها

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مباشرة وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك لحالة فتاة تعرضت للإيذاء. وأوضح أن وحدة الحماية قدمت للفتاة المعنّفة الرعاية والحماية، كما أُحيل المتسببون في تعنيفها إلى الجهات المختصة. وشدد أبا الخيل على أن المعنّفين سيكونون عُرضة لتطبيق جزاءات نظام الحماية من الإيذاء بحقهم. وكانت فتاة قد نشرت على موقع “تويتر” تغريدات قالت فيها إنها تقيم في مدينة تبوك وحبستها زوجة أبيها في غرفة داخل المنزل.
وأفادت الفتاة (26 عاماً) بأنها تتعرض للضرب الشديد من قبل زوجة أبيها التي وصفتها بـ”المتسلطة”، ومنعت عنها أجهزة الاتصال، مشيرةً إلى أنها تنشر معاناتها من حاسوب محمول، ولا تستطيع الاتصال بالشرطة لعدم وجود هاتف بحوزتها. كما أشارت الفتاة إلى وجود قضية مرفوعة ضد زوجة أبيها في المحكمة، مؤكدة أن نظر القضية في المحكمة لم يردع زوجة أبيها عن الاستمرار في تعنيفها والاستقواء عليها بإخوتها من أبيها، لافتة إلى أن وضعها المأساوي يدفعها للتفكير في الانتحـار.
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