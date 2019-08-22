دعم الكادر الطبي في مستشفى عفيف

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف خلال العام الميلادي المنصرم 481002 مستفيد، وقدم مستشفى عفيف العام خدماته لـ179643 مريضا، فيما استفاد ما يقارب من 103289 مريضا من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ55315 مراجعا، كما أجرى المستشفى 159206 فحوص مخبرية، و44608 فحوص شعاعية.
وأشارت صحة الرياض إلى أن مستشفى عفيف العام أجرى 558 عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 293 عملية جراحية، ليصل إجمالي العمليات 851 خلال نفس الفترة.
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