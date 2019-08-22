اعتماد لجنة بوابة المستقبل بصبيا

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي تشكيل لجنة لبوابة المستقبل،

حيث تضم المرحلة الثانية من مبادرة بوابة المستقبل بتعليم صبيا 125 مدرسة للبنين والبنات.

وكانت مدارس تعليم صبيا انضمت العام الماضي لمبادرة لتحول لمشروع بوابة المستقبل في مرحلتها الأولى بواقع 50 مدرسة للبنين والبنات، وتم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي لمدارس بوابة المستقبل.

وبدأت مبادرة التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل على ثلاث مراحل باختيار 150 مدرسة عام 2017-2018 ثم تطبيق المشروع على 1500 مدرسة في 2018-2019 ليكتمل تطبيق المشروع مع بداية 2019-2020 على بقية مدارس وزارة التعليم.