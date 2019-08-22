25 برنامجا تجهز المعلمين والمعلمات الجدد بجازان

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، برامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، والمقامة بمركز التدريب التربوي ببخشة للبنين، ومقر الإدارات النسائية بمدينة جازان للبنات. واشتملت البرامج على تقديم أكثر من 25 برنامجا تدريبيا وورش عمل، تنوعت بين خصائص النمو والبيئة الصفية والتخطيط للتدريس والتقويم وحقوق وواجبات المعلمين والمعلمات والتطوير المهني وأخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية وعلاقة المعلم بالمجتمع التعليمي. وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن المعلم تقع على عاتقه مهمة عظيمة في إيصال المعلومات والمهارات والقيم التربوية وغرس الأخلاق الحميدة، مشيرا إلى أن جميع منسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيقدمون الدعم الكامل للكادر التعليمي والإداري بالمدارس لتكون البيئة المدرسية نموذجية وجاذبة.



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