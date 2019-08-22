مجلس شرفي لجمعية الأطفال المعوقين بجازان

اعتمد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر أمس، تأسيس وتشكيل مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة، والذي يضم 20 عضوا شرفيا، ويستمر لمدة 4 سنوات مقبلة، ويعد الأول من نوعه على مستوى مراكز الجمعية بمناطق المملكة التي تبلغ 11 مركزا. ويشتمل مجلس أعضاء الشرف على رئاسة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وينيبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويضم في عضويته نخبة متميزة من القطاعين الحكومي والخاص، والأهالي، ويأتي ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، لمساندة خدمات وبرامج المركز، والخدمات المقدمة للأطفال بالمملكة، امتداداً لتوجهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بهذه الفئة الغالية، وتقديم كل ما يمكن من خدمات وتسهيلات لهم. دعم الخدمات أكد مدير جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان علي معتبي، أن المجلس الشرفي يهدف إلى دعم أعمال وخدمات المركز، ويحقق خدمة متميزة بأعلى مستوى من الجودة لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة، ويسهم في تجويد الأعمال. Asf ـــــــــــــــــــ أبرز أهداف المجلس: دعم أعمال وخدمات مركز جمعية الأطفال المعوقين. تحقيق الخدمات لأطفال المنطقة. تجويد الأعمال. تعزيز استدامة العطاء المتخصص. دعم الأنشطة والبرامج والصندوق.



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