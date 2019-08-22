حادث عرضي تسبب في وفاة أحد ممارسي الطيران المجنح

تعرض أحد المغامرين التابعين لشركة أكستريم الرياضية من الجنسية البريطانية ويدعى أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عاماً) لحادثة تسببة في وفاته إثر اصطدامه بأحد الجبال خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح.

الدفاع المدني يباشر الحادث

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع عند الساعة 11:47 من صباح الأربعاء 20 ذوالحجة 1440 بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران من الموقع المخصص لهذه الرياضة، ووقع في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جداً، وقد عملت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على الوصول لموقع سقوطه وتهيئة نقل الجثمان لمسافة 100م من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطه استطاع طيران الأمن التمركز فيها ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.

السفارة البريطانية

تابعت السفارة البريطانية بالرياض الحادثة وقدمت الشكر للجهات المعنية في المنطقة على متابعتها للحادثة، وتقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي الفقيد للمملكة تمهيداً لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.

Advertisements

خلل في التوازن وتقدير المسافة

أفادت الشركة المشغلة أن رياضة الطيران المجنح إحدى الرياضات التي اعتمدت ضمن موسم السودة، وأن الفريق الفني والرياضي عمل على كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة قبل بدء الاستعراض والتي تتم بشكل مستمر للتأكد من كافة معايير السلامة ومناسبة الأجواء والطقس للاستعراض، مشيرة إلى أن طائرة هيلوكوبتر أقلت 5 ممارسين للطيران المجنح من الجنسيات (النرويجية، الفرنسية، الإيطالية، الأسترالية، والخامس من الجنسية البريطانية، وهو الذي سقط وتوفي إلى رحمة الله)، حيث انطلق المغامر بسرعة عالية تجاوزت 100 ميل / ساعة، إلا أنه لم يتمكن من تقدير المسافة في النزول السريع، مما تسبب في إحداث خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي والصحيح، مما تسبب في اصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه، وأفادت التقارير الأولية أن الحادث عرضي ووقع أثناء انطلاقه باتجاه المهبط المُعد لذلك بمحطة التلفريك برجال ألمع حيث سقط بعد أن قطع مسافة بين نقطة انطلاقة ونقطة سقوطه تقدر بـ 2,5 كيلو متر تقريباً.

وقد جرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

بيان إمارة منطقة عسير

وكانت إمارة منطقة عسير أوضحت في بيان لها حول الحادث العرضي الذي أدى إلى وفاة أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات موسم السودة، حيث قالت في حسابها على تويتر: “رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة، وقع حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات ⁧موسم السوده⁩ من الجنسية البريطانية تسبب بوفاته بعد خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة”.