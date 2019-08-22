السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا يزور المواطن الذي تعرض لإطلاق نار



أنقرة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

زار معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه.

ونقل معاليه تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له. مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الدائم على المواطنين أينما كانوا.

وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

// انتهى //

22:38ت م

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