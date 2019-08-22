فيديوجراف.. بني ياس "جديد في جديد" والشارقة "بالحرس القديم" ‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف نادي بني ياس نظيره الشارقة، الخميس، على ملعب بني ياس في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.
ويدخل بني ياس اللقاء بتغييرات عديدة على مستوى الجهاز الفني وتشكيلة اللاعبين، إذ تعاقد الفريق مع 10 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
على الجانب الآخر، لم يتعاقد الشارقة إلا مع 4 لاعبين جدد استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، مكتفياً بما يمتلكه من عناصر ساعدته بالموسم الماضي على اقتناص لقب دوري الخليج العربي.
"العين الرياضية" ترصد في الفيديوجراف التالي أبرز الاختلافات بين الناديين قبل مواجهتهما المرتقبة، الخميس.
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