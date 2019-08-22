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2019-08-22 ارتطام تريلا بمحطة مهجورة يقتل سائقها ويهدم سقف محلات بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف باشر فرق الدفاع المدني بالطائف حادث ارتطام تريلا محملة بالوقود داخل محطة مهجورة أدى إلى انهيار سقف بعض المحال التجارية على كبينة التريلا. Advertisements وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحادث تسبب في احتجاز السائق، وتم إخراجه متوفياً نسأل الله أن يتغمده برحمته.









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