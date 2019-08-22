تدشين منصة هاكثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعية.. هنا رابط التسجيل

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - القصيم

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل صباح أمس (الأربعاء) منصة هاكثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعية، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال برنامج بادر بالشراكة مع مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية ” مجتمعي “.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجتمعي مستشار سمو أمير القصيم إبراهيم بن سعد الماجد لـ “متابعات الخليج 365” إن تدشين سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لمنصة الهاكثون يؤكد على اهتمام سموه بكل ما يدعم الزراعة والرقي بها لتكون مواكبة لأفضل ما استجد من تقنيات، سواء تقنيات الإنتاج أو تقنيات الحماية وكذلك تقنيات التسويق.

وأكد الماجد على أن التسجيل في هذا الهاكثون أصبح متاحاً لحظة إطلاق سموه لهذه المنصة، وأشار إلى أن هناك جوائز ستقدم لثلاثة فائزين في كل مسار، مؤكداً بأن هذه الشراكة مع برنامج بادر تأتي في إطار التعاون المشترك، مما يؤكد على أهمية التكامل بين مؤسسة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مقدماً شكره لمدينة الملك عبدالعزيز وبرنامج بادر على هذا التعاون المثمر.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: (هنا).