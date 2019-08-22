الان تتابع مصرع سائق “تريلا” محملة بالوقود بعد اصطدامه داخل محطة مهجورة بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 9:37 م, 22 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 لقي سائق “تريلا” محملة بالوقود مصرعه بعد ارتطامه داخل محطة مهجورة في الطائف. باشر الدفاع المدني في الطائف، اليوم، حادث ارتطام “تريلا” محملة بالوقود داخل محطة مهجورة ما أدى إلى انهيار سقف بعض المحال التجارية على كبينة التريلا تسبب في احتجاز السائق، وتم إخراج متوفي نسأل الله أن يتغمده برحمته.

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