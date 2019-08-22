الان تتابع النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باشرت النيابة العامة، اليوم، إجراءات التحقيق في قضية فتاة أعلنت تعرضها لتعنيف في تبوك من قبل ذويها على “تويتر”.
وكشفت التحقيقات عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم، وفقا لمصادر خاصة.
يذكر أن المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية تتيح للنيابة العامة التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.
واستنجدت الفتاة المعنفة التي تبلغ من العمر 26 عاماً عبر “تويتر” بمركز بلاغات العنف الأسري 1919.
وأعلنت وزارة العمل مباشرة حالة الفتاة وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لها وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.