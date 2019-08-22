شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تكشف تفاصيل «معنفة تبوك» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في قضية معنفة تبوك من قبل ذويها، وأن التحقيقات تكشفت عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.
الجدير بالذكر أن المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية تتيح للنيابة العامة التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تكشف تفاصيل «معنفة تبوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.