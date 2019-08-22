أمانة جدة تنذر 62 منشأة غذائية ضمن 69 جولة رقابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بحملة مشتركة على منشآت غذائية، شملت المطاعم والمطابخ خلال الفترة الأولى التي انطلقت في 17 / 12 / 1440هـ وتستمر إلى منتصف شهر محرم من العام القادم، وأسفرت الحملة عن مخالفة (62) محلًا، وإغلاق (12) محلًا و (4) مطاعم، وإشعار (9) محالَّ ضمن (69) جولة رقابية، كما جازت (11) حظيرة بمخالفة .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني، أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم وذلك بالتنسيق مع إدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة رقابة الأسواق، وفرق من بلديات المطار، والصفا، وبريمان الفرعية، موضحًا أنه تم خلال الحملة رصد جملة من المخالفات المتنوعة منها ما يتعلق بالمباني والتجهيزات حيث تفتقر الأسقف للصيانة بالإضافة لتدني مستوى النظافة بعدم تغطية النفايات وغرف الصرف الصحي، مضيفًا أن العمالة لا سكن لها مناسب وتفتقر إلى أدنى الدرجات الصحية، وتمارس سلوكات خاطئة أثناء تقطيع اللحوم على استخدام أدوات طبخ غير صالحة.

وأشار الزهراني إلى أنه سُحِبتْ (82) عينة غذائية وتسليمها للمختبر، فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة.