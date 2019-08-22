، "تعليم الأفلاج" ينهي برامج التهيئة لـ 40 معلماً جديداً و36 مشرفة تختتم التخطيط الإستراتيجي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ركزت على أخلاقيات المهنة ونماذج ملهمة من الميدان وعلاقة المعلم بالمجتمع

أنهى 40 معلماً جديداً في الأفلاج برامج التهيئة التي نظمتها لهم إدارة التطوير المهني التعليمي، كما أنهت 36 مشرفة التدريب على برنامج التخطيط الإستراتيجي واختتم برنامج القيادة المؤثرة لقائدات المدارس.

وتضمنت البرامج التي قدمتها إدارة التطوير المهني التعليمي وشؤون المعلمين على مدار الأسبوع للمعلمين الجدد؛ "حقوق وواجبات المعلم وفرص التطوير المهني الوظيفي، وكذلك أخلاقيات المهنة، كذلك نماذج ملهمة من الميدان وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، وخصائص النمو وإدارة البيئة الصفية والتخطيط للتدريس والتقويم.

وكان مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، قد شارك في هذا البرنامج بلقاء مفتوح مع المعلمين الجدد، وجه خلاله بعض التوجيهات التربوية للمعلمين، وقدم شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج؛ من منظمين ومشاركين تربويين وإداريين، كما شارك مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية محمد البشر، افتتاح اللقاء مطلع هذا الأسبوع وقدم كلمة توجيهية للمعلمين.

وفي شأن ذات صلة وضمن خطة برامج التهيئة والاستعداد لقسم التطوير المهني التدريبي "بنات" بتعليم الأفلاج، اختتم برنامج التخطيط الإستراتيجي للمدربة جوهرة المواش الذي استهدف المشرفات التربويات من خلال حضور ٣٦ مشرفة وسط تفاعل من المتدربات لتنوع الأنشطة والتجارب والخبرات.

واختتم برنامج القيادة المؤثرة الذي كان ضمن خطة التهيئة والاستعداد لفئة قائدات المدارس قدمته مديرة الإشراف التربوي المدربة هيا العمار، حيث تضمنت أهداف البرنامج إكساب المتدربات قيم ومعارف القيادة المؤثرة.