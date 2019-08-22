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كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرتها لإجراءات التحقيق في قضية "معنفة تبوك" من قبل ذويها، مفيدًا بأن التحقيقات تكشفت عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافُر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.
وتتيح المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.
وكان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد الحربي؛ أكد لــ"الخليج 365" أن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ باشرت حالة فتاة في العقد الثاني أطلقت اليوم نداءً عبر "تويتر"، على إثر تعرضها لحالة عنف، وتم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها، وإحالة المتسبّبين للجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم، فيما علمت "الخليج 365" أن التقرير الطبي الأوّلي أشار إلى وجود حالة عنف، وتم نقل الفتاة وهي يتيمة الأبوين، إلى دار الحماية بعد خروجها من المستشفى.إحالة معنفي "يتيمة بتبوك" للجهات المختصة.. استغاثة بدايتها "تويتر"
النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة "معنفة تبوك"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-22
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرتها لإجراءات التحقيق في قضية "معنفة تبوك" من قبل ذويها، مفيدًا بأن التحقيقات تكشفت عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافُر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.
وتتيح المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.
وكان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد الحربي؛ أكد لــ"الخليج 365" أن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ باشرت حالة فتاة في العقد الثاني أطلقت اليوم نداءً عبر "تويتر"، على إثر تعرضها لحالة عنف، وتم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها، وإحالة المتسبّبين للجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم، فيما علمت "الخليج 365" أن التقرير الطبي الأوّلي أشار إلى وجود حالة عنف، وتم نقل الفتاة وهي يتيمة الأبوين، إلى دار الحماية بعد خروجها من المستشفى.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
09:26 PM
تنطوي على "تعنيف أسري" وتتوفر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرتها لإجراءات التحقيق في قضية "معنفة تبوك" من قبل ذويها، مفيدًا بأن التحقيقات تكشفت عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافُر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.
وتتيح المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.
وكان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد الحربي؛ أكد لــ"الخليج 365" أن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ باشرت حالة فتاة في العقد الثاني أطلقت اليوم نداءً عبر "تويتر"، على إثر تعرضها لحالة عنف، وتم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها، وإحالة المتسبّبين للجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم، فيما علمت "الخليج 365" أن التقرير الطبي الأوّلي أشار إلى وجود حالة عنف، وتم نقل الفتاة وهي يتيمة الأبوين، إلى دار الحماية بعد خروجها من المستشفى.
، النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة "معنفة تبوك" ،
المصدر : الخليج 365
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