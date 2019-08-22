النائب العام يوجه بالقبض على شخص أساء إلى "التعليم"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر ضبط وإحضار بحق شخص رصدت وحدة الرصد في النيابة العامة قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء لـ"التعليم".

ونظراً لأن هذه السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، فقد وجّه "المعجب" باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

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