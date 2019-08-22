

جدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

واصل معرض صور معالم من الحج الذي تنظمه وكالة الأنباء

وتجول الحجاج بين أركان وزوايا المعرض المكون من 70 صورة فوتوغرافية وعدد من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن المشاعر المقدسة قديمًا، ومراحل تطويرها مع منطقة مكة المكرمة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".

//انتهى//

21:45ت م

0196



جدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسواصل معرض صور معالم من الحج الذي تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، استقبال الحجاج الذين يستعدون هذه الأيام للمغادرة إلى بلدانهم عبر رحلات مجدولة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك لليوم السادس على التوالي.وتجول الحجاج بين أركان وزوايا المعرض المكون من 70 صورة فوتوغرافية وعدد من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن المشاعر المقدسة قديمًا، ومراحل تطويرها مع منطقة مكة المكرمة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".//انتهى//21:45ت م0196

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / معرض صور معالم من الحج يواصل استقبال الحجاج المغادرين لصالة حجاج مطار جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.