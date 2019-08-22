السعودية اليوم / تعليم القطيف يعقد لقاءه الأول مع رؤساء الشعب والأقسام



القطيف 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط اليوم رؤساء الشعب والوحدات واللجان الإشرافية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (1440هـ/ 1441هـ)، وذلك بمقر قاعة المناسبات بالمكتب، بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن عبدالله الشهري.

وأكد العليط أن مسيرة نجاح التعليم تكون منذ البداية، بوصفها البوابة المؤدية إلى التميز، وتحقيق الأهداف التعليمية، داعيًا للبداية المميزة للعام الدراسي الجديد، والعمل على التهيئة الجادة، وتوفير البيئة التعليمية المثالية، استعدادًا للعام الدراسي، الذي يواكب رؤية المملكة 2030؛ واللائحة الجديدة لوزارة التعليم.​

وتناول اللقاء المستجدات في الساحة التعليمية منها استثمار إمكانيات نظام نور، والبرامج التي تدعم نجاحات التعلم، والعمل على تطوير أداء المعلم بما يخدم العملية التعليمية والتربوية لتحسين مخرجاتها، مستعرضاً إنجازات العام الدراسي الماضي.

وتخلل اللقاء مداخلات رؤساء الشعب والوحدات عن المقترحات التي ينبغي إدراجها ضمن الخطط الإستراتيجية المستقبلية لتجويد العمل.

// انتهى //

20:47ت م

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