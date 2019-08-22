السعودية | وفاة بريطاني بعد اصطدامه بجبل أثناء الطيران المجنح جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم وفاة بريطاني بعد اصطدامه بجبل أثناء الطيران المجنح جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي بريطاني من ممارسي رياضة الطيران المجنح في مرتفعات رجال ألمع (جنوب غربي السعودية) مصرعه نتيجة اختلال توازنه واصطدامه بمنطقة جبلية بعد سقوطه.

وصرحت إمارة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي في تويتر بقولها: "رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة.. حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات ‫#موسم_السودة من الجنسية البريطانية تسبب بوفاته بعد خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة".

وأظهرت صورة بثها حساب الإمارة لحظة انتشال جثمان المغامر من قبل طيران الأمن وأفراد الدفاع المدني.

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كما أصدرت إمارة عسير بياناً صحافياً جاء فيه: "تعرض أحد المغامرين التابعين لشركة إكستريم من الجنسية ويدعى أنجيلو نيكو كروبيسيك (39 عاماً) لحادثة تسببت في وفاته إثر اصطدامه بأحد الجبال خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح".

وأضافت: "باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع عند الساعة 11:47 من صباح أمس الأربعاء بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران من الموقع المخصص لهذه الرياضة ووقع في منطقه جبلية سحيقة ووعرة جداً".

وأكدت إمارة عسير أن السفارة البريطانية قد تابعت الحادثة وقدمت الشكر للجهات المعنية في المنطقة على متابعتها الحادثة وتقديم التسهيلات لوصول عائلة البريطاني إلى المملكة تمهيداً لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل جثمانه إلى بلاده.

يذكر أن موسم "السودة السياحي" بدأ مطلع شهر أغسطس الجاري ويستمر إلى 31 من الشهر نفسه، ويشهد عددا من الفعاليات التي يشارك بها سياح ومغامرون من مختلف الجنسيات.