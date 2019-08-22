، التجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بمؤتمر شرم الشيخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات العربية في تنمية المجتمع

اختارت المنظمة الكشفية العربية، موضوع "دور الكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن"، لعرضه ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية العربية في مجال تنمية المجتمع، خلال المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين، الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 إلى 12 سبتمبر 2019، تحت شعار" تنمية واستدامة" وموضوعه "أهداف التنمية المستدامة وغاياتها".

وقال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، إن اختيار المنظمة والمؤتمر للتجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تأكيد على أن ما تقدمه المملكة من عطاءات وأعمال وجهود هو محل تقدير الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة عموماً والكشافة خصوصاً لخدمة ضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن تجربة الكشافة السعودية في الحج تحظى باهتمام كشفي عالمي، حيث الخليج 365 وأن طلبت الكشافة العالمية عرض التجربة الكشفية السعودية في إدارة الحشود بالمشاعر خلال الجامبوري العالمي الـ 22 في السويد.

كما تجد المشاركة ثناء وشكر وإعجاب جميع المنظمات والهيئات والشخصيات الكشفية، ومن أبرزها ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي، كارل جوستاف السادس عشر، وأمناء المنظمة الكشفية العالمية بمختلف الدورات.

وعن أبرز ما سيتضمنه العرض الكشفي السعودي بالمؤتمر، قال "الفهد" إن العرض سيتضمن أول تجربة بدأتها الجمعية بخدمة ضيوف الرحمن عام 1382هـ، بـ 150 كشافاً حتى وصل هذا العام سبعة آلاف كشاف، وسيتضمن التحول الذي حدث للمعسكرات بتحولها إلى تجمعات إسلامية ما بين 1384 إلى عام 1394هـ، وكذا مراحل التطور التي شهدتها المعسكرات في عمليات المسح والإرشاد والخرائط والنقلة النوعية التي حدثت بالمعسكرات في الجانب التقني، وأبرز شركاء النجاح من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الذي تجده المعسكرات من ولاة الأمر طيلة تاريخها.