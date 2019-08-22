، تعرف على مسجد "فخر المسلمين" الأكبر في الشيشان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يرأس وفد المملكة في افتتاحه وزير الشؤون الإسلامية

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في افتتاح مسجد "فخر المسلمين"، يوم غد الجمعة، والذي يعد أكبر جامع في جمهورية الشيشان.

ويرعى الافتتاح الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، وبحضور الوفود الإسلامية من عدة دول.

وتأتي المشاركة السعودية انطلاقًا من دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وتشجيع أي عمل يخدم الإسلام ويسهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي.

نبذة عن المسجد

يعتبر مسجد "فخر المسلمين" تحفة العمارة الإسلامية الحديثة، وبُني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، التي يقابل بعضها بعضًا.

صَمّم مشروع المسجد المهندس المعماري الأوزبكستاني عبد القهار تردايف؛ حيث فاز مشروعه في نهاية المطاف بالمسابقة الدولية التي تم الإعلان عنها قبل البدء بأعمال البناء.

أُقيم حفل وضع الكبسولة وحجر الأساس في 2 ديسمبر 2012م، بحضور الشيخ خوج أحمد قديروف، وقال: "يتم في جمهورية الشيشان توفير جميع الظروف اللازمة لممارسة الشعائر الدينية والدراسة الشرعية، وبناء المساجد والمدارس ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم، وإنشاء غرف للصلاة "مصليات" في جميع مؤسسات الدولة، وهذه نتيجة جهود قائدنا رمضان أحمد قديروف، وإن الشعب الشيشاني يقدر هذا جيدًا".

يتألّف المسجد من طابقين، بالإضافة إلى القبو، ويأخذ شكلًا مربعًا، ويصل طول الضلع فيه إلى 65 مترًا، ويبلغ طول أسس المسجد الخراسانية 100 متر.

توضع في كل زاوية من زوايا المسجد الأربع مئذنة مستقلة يبلغ ارتفاعها الإجمالي 63 مترًا.

تتداخل القاعة الرئيسة في الطابق الأرضي مع القباب بشكل جميل جدًّا، كما تلاحظ في حرم المسجد ثمانية أقواس داعمة للقباب متقاطعة فيما بينها.

يبلغ ارتفاع المسجد 11,45 مترًا، في حين يبلغ ارتفاع القبة الرئيسة 41 مترًا، وقطرها 23 مترًا.

بُني المسجد في مدينة شالي في جمهورية الشيشان، وتم البدء بأعمال البناء في 2 ديسمبر من عام 2012م، استخدم في عملية بناء المسجد أكثر من 6500 طن من رخام التاسوس الأبيض المستخرج من اليونان، وقام بأعمال الزخرفة الداخلية للمسجد فنانون أوزباكستانيون في الورشة الفنية: "ILKHOM PAIRSI".

علقت في المسجد 403 ثريات بلغ وزنها 18,35 طنًّا، وتم تصنيع الثريات خصيصًا للمسجد وذلك من قبل الشركة التركية: "USTUN AVIZE"، بتصميم خاص يسمى: "الدعاء"، وبلغ وزن الثريا الكبيرة للقبة الرئيسة في المسجد 2,5 طن، فيما بلغ ارتفاعها 7,8 متر.

أما سجاد المسجد فبلغت مساحته 8000 متر مربع، ووزنه 36 طنًّا، وصنع السجاد من الصوف النيوزيلندي من قبل الشركة التركية "OSMANLI KASMIR HALI"، وتم تزيين السجادة الزرقاء الفيروزية بالزخرفة الشيشانية الوطنية وبرسم الزنبق.

يبلغ ارتفاع القبة الرئيسة 41 مترًا، فيما يبلغ ارتفاع مآذن المسجد 63 مترًا.

تبلغ المساحة الشاغرة للمسجد 9,700 متر مربع، وتصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل 20 ألف مصلٍّ، وفي الخارج مئة ألف مصلٍّ.

بُني بجانب المسجد أربعة أبنية خاصة فيها أماكن الطهارة والوضوء.

كما تحيط بالمسجد مناطق خضراء تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع.