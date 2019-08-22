محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إمارة منطقة عسير عن وقوع ‏حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات ⁧‫موسم السوده‬⁩، من الجنسية البريطانية تسبب في وفاته بعد خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي، واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة.

وأكدت الإمارة أن الحادث جاء ‏رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة. حادث عرضي في عسير.. وفاة بريطاني كان يمارس الطيران المجنح عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-22 أعلنت إمارة منطقة عسير عن وقوع ‏حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات ⁧‫موسم السوده‬⁩، من الجنسية البريطانية تسبب في وفاته بعد خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي، واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة.

وأكدت الإمارة أن الحادث جاء ‏رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة. Advertisements 22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 07:45 PM أعلنت إمارة منطقة عسير عن وقوع ‏حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات ⁧‫موسم السوده‬⁩، من الجنسية البريطانية تسبب في وفاته بعد خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي، واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة.

وأكدت الإمارة أن الحادث جاء ‏رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة. ، حادث عرضي في عسير.. وفاة بريطاني كان يمارس الطيران المجنح ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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