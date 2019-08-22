قال مبارك العصيمي المتحدث السابق لوزارة التعليم أنه قرارٌ يُحسب للوزارة حيث يضعها كأول من مكَّن المرأة بمهمة المتحدث الرسمي. وأضاف العصيمي أن المنصب جاء في واحدة من أكبر وأهم الوزارات في الدولة ، دلالة على أن المعلمة لا تقل عن المعلم في العطاء والإمكانيات.

وكان قراراً قد صدر من وزير التعليم أمس بتعيين الأستاذة ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام كأول امرأة تشغل هذا المنصب في التاريخ.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مبارك العصيمي بعد إعفائه من منصب المتحدث لوزارة التعليم وتعيين امرأة بدلاً منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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