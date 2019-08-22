تفاعل رود مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة تعنيف فتاة تبلغ من العمر 26 عاماً من قبل أخواتها، وتم إطلاق وسمًا باسم “عايده معنفة تبوك”.
وكشفت مصادر أن الأجهزة المعنية بتبوك توصلت للسيدة بعدما استنجدت بهم عبر إشارة إلى حساب إلى مركز بلاغات العنف الأسري 1919.
وذكرت المصادر أن الحالة توجد الآن بالمستشفى، بينما تم إيقاف إخوتها لدى الجهة المختصة للتحقيق في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تعنيف فتاة من قبل أخواتها في تبوك.. ومصادر تكشف آخر تطورات الواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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