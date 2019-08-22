بالصور: تعنيف فتاة من قبل أخواتها في تبوك.. ومصادر تكشف آخر تطورات الواقعة

تفاعل رود مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة تعنيف فتاة تبلغ من العمر 26 عاماً من قبل أخواتها، وتم إطلاق وسمًا باسم “عايده معنفة تبوك”.

وكشفت مصادر أن الأجهزة المعنية بتبوك توصلت للسيدة بعدما استنجدت بهم عبر إشارة إلى حساب إلى مركز بلاغات العنف الأسري 1919.

وذكرت المصادر أن الحالة توجد الآن بالمستشفى، بينما تم إيقاف إخوتها لدى الجهة المختصة للتحقيق في الواقعة.